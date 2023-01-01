Биография

Гюльчин Хатыхан — турецкая актриса и режиссер. Родилась в Стамбуле 21 декабря 1972 года. После школы Гюльчин обучалась театральному мастерству в Центр культуры и искусства Мюждата Гезена. В 1999 году переехала в Нью-Йорк, где поставила на Бродвее первый турецкий мюзикл. Также воплотила в жизнь спектакль «Телевизионная республика» на сцене Муниципального театра Бакыркей. Фильмография Гюльчин Хатыхан насчитывает 21 работу. Она исполняла роли в проектах «Безумная Бедиш», «Пусть дети не слышат», «Безмолвие», «Пойраз Караел», «Стамбульская невеста», «Чукур». В 2019 на телевидении начался показ мелодрамы «Ветреный».