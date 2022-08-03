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Смешарики
4-й сезон

Смешарики (мультсериал, 2004) сезон 4 смотреть онлайн

2004, Смешарики. Сезон 4 20 серий
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Знакомьтесь, смешные шарики. Веселые круглые создания, обитающие в вымышленном пасторальном мирке. Серии строятся так, чтобы обыгрывать проблемные ситуации, встречающиеся на жизненном пути ребенка. Вдобавок, герои мультфильма обожают цитировать классику мирового кино.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультсериалы, Для самых маленьких

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смешарики»