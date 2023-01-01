Смешарики (мультсериал, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Знакомьтесь, смешные шарики. Веселые круглые создания, обитающие в вымышленном пасторальном мирке. Серии строятся так, чтобы обыгрывать проблемные ситуации, встречающиеся на жизненном пути ребенка. Зачастую наивность и нарочитая простота сюжета вуалируют серьезные вопросы философского ха�рактера, что способствует пополнению армии поклонников Смешариков взрослыми людьми. Вдобавок, герои мультфильма обожают цитировать классику мирового кино.



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