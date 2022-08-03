Штамм (сериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн
2015, The Strain 13 серий
Ужасы, Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В аэропорту Нью-Йорка приземляется самолет из Берлина. Все пассажиры и члены экипажа мертвы. Специалисты во главе с эпидемиологом Эфраимом Гудвезером начинают выяснять обстоятельства массовой гибели, и оказывается, что все люди из самолета заражены вирусом вампиризма. Горожане в панике.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Дж.
Майлз Дэйл
- ДСРежиссёр
Деран
Сарафян
- ФАРежиссёр
Фил
Абрахам
- Актёр
Кори
Столл
- ММАктриса
Миа
Маэстро
- ДБАктёр
Дэвид
Брэдли
- РЗАктёр
Рихард
Заммель
- Актёр
Шон
Эстин
- Актёр
Джонатан
Хайд
- КДАктёр
Кевин
Дюран
- ДКАктёр
Джек
Кеси
- НБАктриса
Натали
Браун
- БХАктёр
Бен
Хайленд
- МФСценарист
Мики
Фишер
- Сценарист
Джефф
Уодлоу
- Сценарист
Гильермо
дель Торо
- ЧХСценарист
Чак
Хоган
- КБПродюсер
Кори
Бёрд
- ККПродюсер
Карлтон
Кьюз
- Продюсер
Гильермо
дель Торо
- ЧХПродюсер
Чак
Хоган
- ТДХудожница
Тамара
Деверелл
- ЭММонтажёр
Энтони
Миллер
- СБМонтажёр
Сара
Бойд
- МБОператор
Мирослав
Бажак
- ГБОператор
Габриель
Беристайн
- ЧВОператор
Чекко
Варезе
- Композитор
Рамин
Джавади