Штамм
2-й сезон

Штамм (сериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн

2015, The Strain 13 серий
Ужасы, Драма18+

О сериале

В аэропорту Нью-Йорка приземляется самолет из Берлина. Все пассажиры и члены экипажа мертвы. Специалисты во главе с эпидемиологом Эфраимом Гудвезером начинают выяснять обстоятельства массовой гибели, и оказывается, что все люди из самолета заражены вирусом вампиризма. Горожане в панике.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

