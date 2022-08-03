Штамм (сериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн

В аэропорту Нью-Йорка приземляется самолет из Берлина. Все пассажиры и члены экипажа мертвы. Специалисты во главе с эпидемиологом Эфраимом Гудвезером начинают выяснять обстоятельства массовой гибели, и оказывается, что все люди из самолета заражены вирусом вампиризма. Горожане в панике.

