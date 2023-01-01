Штамм
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Штамм (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, The Strain 2 сезона
Ужасы, Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В аэропорту Нью-Йорка приземляется самолет из Берлина. Все пассажиры и члены экипажа мертвы. Специалисты во главе с эпидемиологом Эфраимом Гудвезером начинают выяснять обстоятельства массовой гибели, и оказывается, что все люди из самолета заражены вирусом вампиризма. Горожане в панике.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Штамм»

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