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Школа 2017
1-й сезон

Школа 2017 (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.22017, Hakgyo 2017 16 серий
Мелодрамы, Комедии16+

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1-й сезон

Сюжет

Двоечница Ын-хо рисует вебтуны (интернет-комиксы) и тайно влюблена в парня из колледжа. Однажды в поисках вдохновения для очередного комикса девушка оказывается не в том месте и не в то время — и сразу же попадает в категорию самых проблемных учеников. И на этом еe неприятности не заканчиваются.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb