Школа 2017. Серия 10
Wink
Сериалы
Школа 2017
1-й сезон
10-я серия
9.22017, Hakgyo 2017
Триллеры, Мелодрамы16+

Школа 2017 (сериал, 2017) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Двоечница Ын-хо рисует вебтуны (интернет-комиксы) и тайно влюблена в парня из колледжа. Однажды в поисках вдохновения для очередного комикса девушка оказывается не в том месте и не в то время — и сразу же попадает в категорию самых проблемных учеников. И на этом еe неприятности не заканчиваются.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы, Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb