Школа 2017 (сериал, 2017) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Двоечница Ын-хо рисует вебтуны (интернет-комиксы) и тайно влюблена в парня из колледжа. Однажды в поисках вдохновения для очередного комикса девушка оказывается не в том месте и не в то время — и сразу же попадает в категорию самых проблемных учеников. И на этом еe неприятности не заканчиваются.

