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Сестра Джеки
1-й сезон

Сестра Джеки (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

2009, Nurse Jackie 12 серий
Драма, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Медсестра Джеки-волевая и талантливая, но очень испорченная и грубая женщина. Она пытается отыскать хоть какой-нибудь баланс между работой в центральной нью-йоркской больнице и сложной личной жизнью. Каждый рабочий день она делает выбор между собственными слабостями, докторами и пациентами

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сестра Джеки»