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Сестра Джеки

Сестра Джеки (сериал, 2009) смотреть онлайн

2009, Nurse Jackie 4 сезона
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Медсестра Джеки-волевая и талантливая, но очень испорченная и грубая женщина. Она пытается отыскать хоть какой-нибудь баланс между работой в центральной нью-йоркской больнице и сложной личной жизнью. Каждый рабочий день она делает выбор между собственными слабостями, докторами и пациентами

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сестра Джеки»

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