Счет за нелюбовь (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Марина Зайцева — домохозяйка, а в прошлом — успешный IT-специалист. С виду ее жизнь идеальна: муж, двое детей, достаток в семье. Но за фасадом безупречной картинки скрывается контроль, изоляция и зависимость. Муж Виктор ограничивает свободу Марины, не дает ей работать, а ее родные поддерживают его, считая, что «главное — мир в семье». Однажды Виктор поднимает на Марину руку. После этого она теряет ребенка и попадает в больницу, где встречает свою первую любовь — врача Сергея.



В отличие от мужа, он поддерживает ее, и вскоре Марина решается на развод. Сблизившись с Сергеем, она понимает, что те чувства, которые казались забытыми, были взаимными с юности. Но Виктор не собирается отпускать жену. Он шантажирует ее родителей, угрожает и пытается вернуть силой. Тем временем Сергей уходит от жены Снежаны, узнав, что она много лет обманывала его. Но она идет на все, чтобы вернуть мужа, и вскоре выясняется, что Снежана беременна… А Марина оказывается перед выбором: снова пожертвовать собой ради «мира» или впервые за долгое время жить по-настоящему.

