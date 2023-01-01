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Сами с парусами (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
2025, Сами с парусами. Сезон 1 8 серий
Документальный16+
Этот сериал пока недоступен
Сезоны и серии
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Сами с парусами
Сезон 1 Серия 1
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Сами с парусами
Сезон 1 Серия 2
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Сами с парусами
Сезон 1 Серия 3
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Сами с парусами
Сезон 1 Серия 4
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Сами с парусами
Сезон 1 Серия 5
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Сами с парусами
Сезон 1 Серия 6
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Сами с парусами
Сезон 1 Серия 7
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Сами с парусами
Сезон 1 Серия 8
О сериале
«Сами с парусами» — документальный сериал о летнем путешествии команды друзей.
В качестве основного средства передвижения выбран далеко не самый типичный вид транспорта — парусная лодка, потому что это красиво, небанально и… главное: молодая пара решает овладеть искусством «мореходства» под присмотром старших друзей и попытаться пройти экзамен на шкипера.
Настоящие эмоции, переживания, дружеская поддержка и, конечно, подколы — все это основано на реальных отплытиях.
Но самым важным героем сериала, конечно же, останется Крым во всей его красоте и многообразии.
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