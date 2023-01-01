Сами с парусами. Сезон 1
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Сами с парусами
1-й сезон

Сами с парусами (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, Сами с парусами. Сезон 1 8 серий
Документальный16+

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1-й сезон

О сериале

«Сами с парусами» — документальный сериал о летнем путешествии команды друзей.

В качестве основного средства передвижения выбран далеко не самый типичный вид транспорта — парусная лодка, потому что это красиво, небанально и… главное: молодая пара решает овладеть искусством «мореходства» под присмотром старших друзей и попытаться пройти экзамен на шкипера.

Настоящие эмоции, переживания, дружеская поддержка и, конечно, подколы — все это основано на реальных отплытиях.

Но самым важным героем сериала, конечно же, останется Крым во всей его красоте и многообразии.

Сериал Сами с парусами 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный

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