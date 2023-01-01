Сами с парусами (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

«Сами с парусами» — документальный сериал о летнем путешествии команды друзей.



В качестве основного средства передвижения выбран далеко не самый типичный вид транспорта — парусная лодка, потому что это красиво, небанально и… главное: молодая пара решает овладеть искусством «мореходства» под присмотром старших друзей и попытаться пройти экзамен на шкипера.



Настоящие эмоции, переживания, дружеская поддержка и, конечно, подколы — все это основано на реальных отплытиях.



Но самым важным героем сериала, конечно же, останется Крым во всей его красоте и многообразии.





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