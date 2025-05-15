Сами с парусами (сериал, 2025) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сами с парусами. Сезон 1. Серия 8
2025, Сами с парусами. Сезон 1. Серия 8
Документальный16+

Сами с парусами (сериал, 2025) сезон 1 серия 8

О сериале

«Сами с парусами» — документальный сериал о летнем путешествии команды друзей по Крыму.

В качестве основного средства передвижения выбран далеко не самый типичный вид транспорта — парусная лодка, потому что это красиво, небанально и… главное: молодая пара решает овладеть искусством «мореходства» под присмотром старших друзей и попытаться пройти экзамен на матроса.

Настоящие эмоции, переживания, дружеская поддержка и, конечно, подколы — все это основано на реальных отплытиях.

Но самым важным героем сериала, конечно же, останется Крым во всей его красоте и многообразии.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

