Сами с парусами (сериал, 2025) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

«Сами с парусами» — документальный сериал о летнем путешествии команды друзей по Крыму.



В качестве основного средства передвижения выбран далеко не самый типичный вид транспорта — парусная лодка, потому что это красиво, небанально и… главное: молодая пара решает овладеть искусством «мореходства» под присмотром старших друзей и попытаться пройти экзамен на матроса.



Настоящие эмоции, переживания, дружеская поддержка и, конечно, подколы — все это основано на реальных отплытиях.



Но самым важным героем сериала, конечно же, останется Крым во всей его красоте и многообразии.

