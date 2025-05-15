WinkСериалыСами с парусами1-й сезон8-я серия
7.82025, Сами с парусами. Сезон 1. Серия 8
Документальный16+
Сами с парусами (сериал, 2025) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+27 мин
Сами с парусами
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+39 мин
Сами с парусами
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+48 мин
Сами с парусами
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+40 мин
Сами с парусами
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+44 мин
Сами с парусами
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+35 мин
Сами с парусами
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+41 мин
Сами с парусами
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+42 мин
Сами с парусами
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
«Сами с парусами» — документальный сериал о летнем путешествии команды друзей по Крыму.
В качестве основного средства передвижения выбран далеко не самый типичный вид транспорта — парусная лодка, потому что это красиво, небанально и… главное: молодая пара решает овладеть искусством «мореходства» под присмотром старших друзей и попытаться пройти экзамен на матроса.
Настоящие эмоции, переживания, дружеская поддержка и, конечно, подколы — все это основано на реальных отплытиях.
Но самым важным героем сериала, конечно же, останется Крым во всей его красоте и многообразии.