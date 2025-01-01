Сами с парусами. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Сами с парусами
1-й сезон
1-я серия
2025, Сами с парусами. Сезон 1. Серия 1
Документальный16+

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Сами с парусами (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пара кинематографистов учится плавать на лодке и снимает увлекательный отчет о своем путешествии. Документальный сериал «Сами с парусами» — история о захватывающей командировке в Крым.

Продюсер Лиза и оператор Никита отправляются в Крым на съемки важного проекта. Однако рабочая командировка быстро превращается в настоящее приключение, в котором они изучают неочевидные достопримечательности полуострова. Вместе с коммерческим директором Дамиром они пускаются в морское путешествие, познают базовые принципы мореходства, сдают экзамены по управлению лодкой и не забывают исследовать сушу.

Удастся ли им стать опытными шкиперами, расскажет проект «Сами с парусами». Сериал смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD

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