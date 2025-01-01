Сами с парусами (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Пара кинематографистов учится плавать на лодке и снимает увлекательный отчет о своем путешествии. Документальный сериал «Сами с парусами» — история о захватывающей командировке в Крым.



Продюсер Лиза и оператор Никита отправляются в Крым на съемки важного проекта. Однако рабочая командировка быстро превращается в настоящее приключение, в котором они изучают неочевидные достопримечательности полуострова. Вместе с коммерческим директором Дамиром они пускаются в морское путешествие, познают базовые принципы мореходства, сдают экзамены по управлению лодкой и не забывают исследовать сушу.



Удастся ли им стать опытными шкиперами, расскажет проект «Сами с парусами». Сериал смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе Wink.



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