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Сами с парусами (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
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Сами с парусами
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Сами с парусами
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Сами с парусами
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Сами с парусами
Сезон 1 Серия 4
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Сами с парусами
Сезон 1 Серия 5
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Сами с парусами
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Сами с парусами
Сезон 1 Серия 7
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Сами с парусами
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Пара кинематографистов учится плавать на лодке и снимает увлекательный отчет о своем путешествии. Документальный сериал «Сами с парусами» — история о захватывающей командировке в Крым.
Продюсер Лиза и оператор Никита отправляются в Крым на съемки важного проекта. Однако рабочая командировка быстро превращается в настоящее приключение, в котором они изучают неочевидные достопримечательности полуострова. Вместе с коммерческим директором Дамиром они пускаются в морское путешествие, познают базовые принципы мореходства, сдают экзамены по управлению лодкой и не забывают исследовать сушу.
Удастся ли им стать опытными шкиперами, расскажет проект «Сами с парусами». Сериал смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе Wink.
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