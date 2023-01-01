Самбо — территория духа 1 сезон смотреть онлайн

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Философия самбо в повседневной жизни. Новый проект линейки Wink Originals о ценностях одного из самых популярных видов единоборств в России. Смотрите 1 сезон сериала «Самбо — территория духа» при участии Федора Емельяненко эксклюзивно на Wink! Первый сезон документального проекта посвящен подготовке молодежной сборной к мировому первенству по самбо. Кто они, эти юные спортсмены? Из каких уголков страны проложили себе путь в национальную команду? Зритель получает возможность узнать ответы на эти вопросы, посмотреть, как проходят сборы в разных городах и как ребята готовятся к предстоящему чемпионату в Бишкеке. Тренеры сборной и прославленные самбисты рассказывают историю этого спорта, раскрывают его дух и связь с Россией. Почему именно этот вид единоборств был обязательным в подготовке внутренних органов СССР? Как самбо превратился в национальный вид борьбы в нашей стране? Узнайте в 1 сезоне документального сериала «Самбо — территория духа» — смотреть онлайн проект можно уже сейчас на видеосервисе Wink!



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