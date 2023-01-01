Самбо — территория духа: смотреть сериал онлайн

Сюжет

Вдохновляющий документальный сериал о 16 участниках юношеской сборной по самбо, которые усиленно тренируются перед Первенством мира. Юноши и девушки, прошедшие отбор на прошлогоднем чемпионате по самбо, начинают подготовку к важному событию в своей жизни — Первенству мира. Всего их 16 человек, и каждый выкладывается изо всех сил. Им предстоит проявить себя в родных секциях, поучаствовать в общих сборах, которые пройдут в Рязани и Кисловодске, а затем — отправиться в Бишкек. Там состоится то самое Первенство, которое определит лучшего бойца. Пока молодежь готовится, мастера и тренеры расскажут о зарождении самбо и тех людях, которые приложили к этому руку. Зритель узнает, как этот вид спорта прошел от небольших секций к признанию Международным олимпийским комитетом. Об этом, а также о триумфаторах юношеской сборной расскажет сериал «Самбо — территория духа» 2023 года, который можно смотреть онлайн на Wink.



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