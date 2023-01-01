Самбо — территория духа (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Третья серия сериала расскажет, как самбо стало всесоюзным видом спорта. Благодаря Виктору Спиридонову и Анатолию Харлампи�еву техника борьбы, разработанная еще Ощепковым, была усовершенствована и распространилась еще больше. Ее начали применять для обучения сотрудников милиции, ЧК и подготовки спортсменов общества «Динамо». Кроме того, самбо — самозащита без оружия — сыграло не последнюю роль в ходе Великой Отечественной войны. А спустя десятилетия юные российские борцы показывают высочайшие результаты и с гордостью представляют страну на мировом чемпионате. А лучшие тренеры помогают развивать этот спорт в школах, детских садах и адаптивных группах.



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