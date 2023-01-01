Самбо — территория духа (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Первый эпизод сериала об истории борьбы, ставшей в России одним из национальных видов спорта. Четырнадцатилетний сирота, однажды попавший в единственное православное училище в Японии, навсегда изменил мир единоборств. Прошло больше ста лет с этого события, и сегодня самбо привлекает юношей и девушек по всей стране. Самбо называют наукой побеждать — недаром политические лидеры в России и за ее пределами признают роль, которую сыграл в их жизни этот спорт. Что за дух самбо позволяет борцам достигать таких вершин? Узнайте, как проходят сборы национальной юношеской команды и какие любимые приемы у Федора Емельяненко и Владимира Путина. 1 серия 1 сезона уникального проекта «Самбо — территория духа» доступна эксклюзивно на Wink.



