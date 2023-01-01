Самбо — территория духа (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Второй эпизод проекта, посвященного российскому самбо. Зритель знакомится с женской половиной команды: восемь сильных, настроенных на победу девушек приехали на сборы, чтобы приблизиться к заветному пьедесталу. Кто-то из них пришел в самбо, сбежав с танцев, кого-то привели родители-тренеры, но всех их объединяет одна мечта. Параллельно мы следим за продолжением пути Василия Ощепкова: из разведчиков в переводчики, а дальше — в тренеры. Процветающий в Сибири криминал вдохновил мастера японской борьбы на создание секций по самообороне, а позже привлек к нему внимание партии. Так модифицированное дзюдо распространилось на весь Советский Союз.



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