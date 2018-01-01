С чистого листа (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Мария становится сиделкой богатой актрисы, чтобы обеспечить семью. Мелодрама о предательстве и семейном счастье. После серьезной травмы Николай теряет работу, и его жене приходится обеспечивать всю семью в одиночку. Ради дополнительного заработка Мария устраивается сиделкой к богатой и своенравной актрисе Виолетте Альбертовне. Знакомство с племянником подопечной становится судьбоносным для девушки: Виолетта Альбертовна решает свести его со своей сиделкой в тот самым момент, когда Мария узнает об измене мужа. Оставайтесь с Wink, чтобы смотреть сериал «С чистого листа», — все серии доступны на нашем видеосервисе в хорошем качестве и без рекламы!

