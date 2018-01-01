С чистого листа (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыС чистого листа1-й сезон
Мелодрама18+
Мария становится сиделкой богатой актрисы, чтобы обеспечить семью. Мелодрама о предательстве и семейном счастье. После серьезной травмы Николай теряет работу, и его жене приходится обеспечивать всю семью в одиночку. Ради дополнительного заработка Мария устраивается сиделкой к богатой и своенравной актрисе Виолетте Альбертовне. Знакомство с племянником подопечной становится судьбоносным для девушки: Виолетта Альбертовна решает свести его со своей сиделкой в тот самым момент, когда Мария узнает об измене мужа. Оставайтесь с Wink, чтобы смотреть сериал «С чистого листа», — все серии доступны на нашем видеосервисе в хорошем качестве и без рекламы!
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- РБРежиссёр
Роман
Бровко
- Актриса
Любава
Грешнова
- Актёр
Яков
Кучеревский
- Актриса
Лариса
Кадочникова
- Актёр
Павел
Харланчук
- Актёр
Павел
Вишняков
- ВБАктриса
Виктория
Билан
- Актриса
Ирина
Рождественская
- ГКАктриса
Галина
Корнеева
- ЕБСценарист
Елена
Баландина
- ОЖСценарист
Ольга
Жабина
- ЯССценарист
Яна
Симон
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ВБПродюсер
Виктория
Бурдукова
- АГПродюсер
Ася
Гойзман
- ПМОператор
Павел
Муравьев
- АСКомпозитор
Александр
Сошальский