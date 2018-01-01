Розыск - 3 (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Смерть авторитета Самойлова, казалось бы, прекратила бандитские разборки, и теперь майор Попов вернулся к розыску преступников, пытаясь совместить опасную работу и воспитание своей дочери-подростка. Но временное затишье грозит бурей. Преступные группировки больше не могут мирно уживаться на одной территории: Кок, бывшая «правая рука» Самохина, и Ринат, главный враг покойного авторитета, решают окончательно разобраться в том, кто будет контролировать территорию. Противостоять сразу двум бандам - непростая задача даже для майора Попова. К тому же, в деле оказывается замешано его руководство. Ожесточенная криминальная борьба ставит под удар даже дочь майора.
В это же время молодой оперативник Жуков находит след уголовника по кличке Яша, который в свое время пристрастил брата Жукова к наркотикам. Теперь Яша - глава банды неуловимых наркоторговцев, которую прикрывает кто-то из полиции. Попов вместе со своими операми пытается остановить группировку, но противник оказывается всегда на шаг впереди.
Каждая из серий «Розыск-3», кроме основной сюжетной линии, рассказывает об отдельных преступлениях и их расследовании: разбойные нападения и мелкие мошенничества, жестокие убийства и нелепые случаи - все, с чем сталкивается полиция каждый день. Все это происходит на фоне событий, которыми наполнена бурная личная жизнь Попова и его оперов.
Рейтинг
- СКРежиссёр
Сергей
Краснов
- Актёр
Сергей
Борисов
- РБАктёр
Роман
Богданов
- АФАктёр
Алексей
Фаддеев
- ВШАктёр
Василий
Шмаков
- РСАктёр
Рамиль
Сабитов
- Актёр
Леонид
Тимцуник
- НЛАктриса
Наталья
Лукеичева
- МЧАктриса
Марина
Черняева
- АКАктёр
Александр
Кузнецов
- ВМАктёр
Владислав
Маленко
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- НШПродюсер
Наталья
Шишкина
- РЛПродюсер
Рустам
Люкманов
- ЮОХудожник
Юрий
Осипенко
- ММОператор
Максим
Мосин
- МСКомпозитор
Михаил
Смирнов
- ЕФКомпозитор
Ефим
Файфман
- ДТКомпозитор
Дмитрий
Толстов