Рокировка. Сезон 1
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1-й сезон

Рокировка (сериал, 2004) сезон 1 смотреть онлайн

8.52004, Рокировка. Сезон 1 8 серий
Мелодрамы, Боевики12+

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1-й сезон

Сюжет

Смерть ворвалась в привычную и размеренную жизнь удачливого бизнесмена Игоря Березина. Семья, состояние, фирма - все исчезло в одночасье. Друзья предали, а некогда хорошие знакомые отвернулись. Но смириться с этим нельзя. Нужно восстановить справедливость любой ценой, найти виновника и отомстить. А главное самому остаться в живых...

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