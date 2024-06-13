Рокировка (сериал, 2004) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Смерть ворвалась в привычную и размеренную жизнь удачливого бизнесмена Игоря Березина. Семья, состояние, фирма - все исчезло в одночасье. Друзья предали, а некогда хорошие знакомые отвернулись. Но смириться с этим нельзя. Нужно восстановить справедливость любой ценой, найти виновника и отомстить. А главное самому остаться в живых...

