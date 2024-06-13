Рокировка. Сезон 1. Серия 6
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Рокировка (сериал, 2004) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.52004, Рокировка. Сезон 1. Серия 6
Мелодрама, Боевик12+

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О сериале

Смерть ворвалась в привычную и размеренную жизнь удачливого бизнесмена Игоря Березина. Семья, состояние, фирма - все исчезло в одночасье. Друзья предали, а некогда хорошие знакомые отвернулись. Но смириться с этим нельзя. Нужно восстановить справедливость любой ценой, найти виновника и отомстить. А главное самому остаться в живых...

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Мелодрама
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Рокировка»