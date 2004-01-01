Рокировка (сериал, 2004) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
8.52004, Рокировка. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама, Боевик12+
О сериале
Смерть ворвалась в привычную и размеренную жизнь удачливого бизнесмена Игоря Березина. Семья, состояние, фирма - все исчезло в одночасье. Друзья предали, а некогда хорошие знакомые отвернулись. Но смириться с этим нельзя. Нужно восстановить справедливость любой ценой, найти виновника и отомстить. А главное самому остаться в живых...
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- ТФРежиссёр
Тимофей
Федоров
- ВКРежиссёр
Владимир
Кононенко
- МЧРежиссёр
Милиана
Черкасова
- Актёр
Сергей
Шнырев
- МГАктриса
Мария
Глазкова
- ТФАктёр
Тимофей
Федоров
- ЮПАктриса
Юлия
Пивень
- ОМАктёр
Олег
Макаров
- ИСАктриса
Ирина
Сотикова
- СВАктёр
Сергей
Варчук
- ОСАктриса
Ольга
Спиркина
- БМАктёр
Борис
Миронов
- Актриса
Раиса
Рязанова
- Сценарист
Анатолий
Чижиков
- БДСценарист
Борис
Дуров
- СКПродюсер
Сергей
Куликов
- ВОПродюсер
Валерий
Оня
- ИБМонтажёр
Ирина
Бычкова
- ВКОператор
Владимир
Кононенко
- ЕДКомпозитор
Евгений
Дога