Рокировка (сериал, 2004) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Рокировка (сериал, 2004) сезон 1 серия 3

2004, Рокировка. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама, Боевик

Смерть ворвалась в привычную и размеренную жизнь удачливого бизнесмена Игоря Березина. Семья, состояние, фирма - все исчезло в одночасье. Друзья предали, а некогда хорошие знакомые отвернулись. Но смириться с этим нельзя. Нужно восстановить справедливость любой ценой, найти виновника и отомстить. А главное самому остаться в живых...



Россия
Боевик, Мелодрама
SD
51 мин / 00:51

6.6 КиноПоиск

