Психометрик (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Необычные способности помогают юноше раскрывать преступления. Детективная и мистическая дорама «Психометрик» 1 сезон смотреть на Wink.



Ли Ан в детстве пережил страшную трагедию. После этого он открыл в себе удивительный дар: коснувшись человека или предмета, Ли Ан может «прочитать» их память. Будучи еще подростком, он во что бы то ни стало решает обернуть эту способность во благо, чтобы помочь �своему старшему брату, который работает прокурором. Однако в его жизни появляется Джун Джэ Ин — новая девочка в школе, которая вызывает в Ли Ане интерес благодаря своей правильности, интеллекту, и… загадочному прошлому?



Какие тайны узнает психометрик Ли Ан о своем окружении? Станет ли его дар проклятьем? Смотреть «Психометрик», сериал (2019), онлайн бесплатно вы можете на Wink.



Сериал Психометрик 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.