Психометрик. Сезон 1
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Психометрик
1-й сезон

Психометрик (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.22019, Saikometeuri geunyeoseok 16 серий
Триллеры, Мелодрамы16+

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1-й сезон

Сюжет

Необычные способности помогают юноше раскрывать преступления. Детективная и мистическая дорама «Психометрик» 1 сезон смотреть на Wink.

Ли Ан в детстве пережил страшную трагедию. После этого он открыл в себе удивительный дар: коснувшись человека или предмета, Ли Ан может «прочитать» их память. Будучи еще подростком, он во что бы то ни стало решает обернуть эту способность во благо, чтобы помочь своему старшему брату, который работает прокурором. Однако в его жизни появляется Джун Джэ Ин — новая девочка в школе, которая вызывает в Ли Ане интерес благодаря своей правильности, интеллекту, и… загадочному прошлому?

Какие тайны узнает психометрик Ли Ан о своем окружении? Станет ли его дар проклятьем? Смотреть «Психометрик», сериал (2019), онлайн бесплатно вы можете на Wink.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb