Психометрик (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
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- 16+61 мин
Психометрик
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+64 мин
Психометрик
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+67 мин
Психометрик
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Психометрик
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Психометрик
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Психометрик
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Психометрик
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- 16+64 мин
Психометрик
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Психометрик
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Психометрик
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Психометрик
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Психометрик
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Психометрик
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Психометрик
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+68 мин
Психометрик
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+68 мин
Психометрик
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Необычные способности помогают юноше раскрывать преступления. Детективная и мистическая дорама «Психометрик» 1 сезон смотреть на Wink.
Ли Ан в детстве пережил страшную трагедию. После этого он открыл в себе удивительный дар: коснувшись человека или предмета, Ли Ан может «прочитать» их память. Будучи еще подростком, он во что бы то ни стало решает обернуть эту способность во благо, чтобы помочь �своему старшему брату, который работает прокурором. Однако в его жизни появляется Джун Джэ Ин — новая девочка в школе, которая вызывает в Ли Ане интерес благодаря своей правильности, интеллекту, и… загадочному прошлому?
Какие тайны узнает психометрик Ли Ан о своем окружении? Станет ли его дар проклятьем? Смотреть «Психометрик», сериал (2019), онлайн бесплатно вы можете на Wink.
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