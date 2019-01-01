Психометрик (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
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- 16+61 мин
Психометрик
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+64 мин
Психометрик
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+67 мин
Психометрик
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Психометрик
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Психометрик
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- 16+67 мин
Психометрик
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Психометрик
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+64 мин
Психометрик
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- 16+66 мин
Психометрик
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Психометрик
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Психометрик
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+65 мин
Психометрик
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+66 мин
Психометрик
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+67 мин
Психометрик
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+68 мин
Психометрик
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+68 мин
Психометрик
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Детективная дорама о молодом человеке, который может видеть прошлое людей и предметов, просто дотронувшись до них. В детстве Ли Ан потерял родителей в пожаре, охватившем их дом. С тех пор он обнаружил в себе дар психометрии — Ли Ан загадочным образом узнает секреты вещей и людей, стоит ему только прикоснуться к ним. Единственный человек, которого он не может «прочитать» — его опекун, прокурор Кан Сонмо. Ли Ан встречает свою старую школьную знакомую Юн Чэин. Она стала полицейской и надеется восстановить доброе имя своего отца, несправедливо обвиненного в поджоге того самого дома. Ли Ан и Чэин объединяют усилия, чтобы разобраться, что случилось в тот роковой день, изменивший их жизни. За их расследованием можно наблюдать, если смотреть «Психометрик» — дорама 2019 года с русской озвучкой доступна онлайн на Wink!
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