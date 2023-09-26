Детективная дорама о молодом человеке, который может видеть прошлое людей и предметов, просто дотронувшись до них. В детстве Ли Ан потерял родителей в пожаре, охватившем их дом. С тех пор он обнаружил в себе дар психометрии — Ли Ан загадочным образом узнает секреты вещей и людей, стоит ему только прикоснуться к ним. Единственный человек, которого он не может «прочитать» — его опекун, прокурор Кан Сонмо. Ли Ан встречает свою старую школьную знакомую Юн Чэин. Она стала полицейской и надеется восстановить доброе имя своего отца, несправедливо обвиненного в поджоге того самого дома. Ли Ан и Чэин объединяют усилия, чтобы разобраться, что случилось в тот роковой день, изменивший их жизни. За их расследованием можно наблюдать, если смотреть «Психометрик» — дорама 2019 года с русской озвучкой доступна онлайн на Wink!

