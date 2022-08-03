Провинциалка (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

Княгиня Саша Елецкая живет во Франции в фамильном особняке вместе с матерью и дядей Лео. После смерти матери Саша получает в наследство семейный бизнес и узнает, что у нее есть отец – бизнесмен Павел Бегунов, который живет в России и не знает о ее существовании. Саша решает во что бы то не стало найти отца, но, приехав в Москву, узнает, что Бегунов пропал при загадочных обстоятельствах, а его бизнес взяла в свои руки жена отца – Маргарита. После неудачной попытки поговорить с Маргаритой Саша устраивается на работу в фирму-конкурента уборщицей, выдавая себя за провинциалку из Ельца.

