WinkСериалыПровинциалка1-й сезон
Провинциалка (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
8.92015, Провинциалка. Сезон 1 2 серии
Драма12+
Княгиня Саша Елецкая живет во Франции в фамильном особняке вместе с матерью и дядей Лео. После смерти матери Саша получает в наследство семейный бизнес и узнает, что у нее есть отец – бизнесмен Павел Бегунов, который живет в России и не знает о ее существовании. Саша решает во что бы то не стало найти отца, но, приехав в Москву, узнает, что Бегунов пропал при загадочных обстоятельствах, а его бизнес взяла в свои руки жена отца – Маргарита. После неудачной попытки поговорить с Маргаритой Саша устраивается на работу в фирму-конкурента уборщицей, выдавая себя за провинциалку из Ельца.
6.3 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Александр
Кананович
- АКАктриса
Антонина
Комиссарова
- ПААктёр
Павел
Адамчиков
- Актёр
Алексей
Коряков
- АКАктёр
Андрей
Карако
- АГАктриса
Александра
Гайдук
- Актриса
Яна
Шивкова
- НРАктёр
Николай
Рыбчин
- АГАктёр
Александр
Гусев
- АААктёр
Александр
Абрамович
- АСАктёр
Антон
Старовойтов
- ДВСценарист
Дмитрий
Воронков
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ИБОператор
Игорь
Буряк
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков