Провинциалка. Сезон 1
Wink
Сериалы
Провинциалка
1-й сезон

Провинциалка (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

8.92015, Провинциалка. Сезон 1 2 серии
Драма12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Княгиня Саша Елецкая живет во Франции в фамильном особняке вместе с матерью и дядей Лео. После смерти матери Саша получает в наследство семейный бизнес и узнает, что у нее есть отец – бизнесмен Павел Бегунов, который живет в России и не знает о ее существовании. Саша решает во что бы то не стало найти отца, но, приехав в Москву, узнает, что Бегунов пропал при загадочных обстоятельствах, а его бизнес взяла в свои руки жена отца – Маргарита. После неудачной попытки поговорить с Маргаритой Саша устраивается на работу в фирму-конкурента уборщицей, выдавая себя за провинциалку из Ельца.

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Провинциалка»