Проверятор. Сезон 1
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1-й сезон

Проверятор (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

6.82025, Проверятор. Сезон 1 8 серий
Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Перепрограмированный киборг отправляется в наше время, чтобы вместе с будущим лидером сопротивления уничтожить злобный Суперкомпьютер. Сериал «Проверятор» — пародийный боевик в духе блокбастеров 80-х.

В мире, подчиненном Суперкомпьютеру, нет места людям. Проверяторы, практически непобедимые киборги, уничтожают последние запасы еды, постепенно одерживая верх над Сопротивлением. Полина, возлюбленная погибшего лидера людей Антона, посылает перепрограммированного Проверятора в прошлое. Его задача — найти молодого Антона и вместе уничтожить Суперкомпьютер, пока он не устроил апокалипсис.

Смогут ли они предотвратить катастрофу, узнаете из комедийного боевика «Проверятор» (2025) на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

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