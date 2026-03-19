Перепрограмированный киборг отправляется в наше время, чтобы вместе с будущим лидером сопротивления уничтожить злобный Суперкомпьютер. Сериал «Проверятор» — пародийный боевик в духе блокбастеров 80-х.



В мире, подчиненном Суперкомпьютеру, нет места людям. Проверяторы, практически непобедимые киборги, уничтожают последние запасы еды, постепенно одерживая верх над Сопротивлением. Полина, возлюбленная погибшего лидера людей Антона, посылает перепрограммированного Проверятора в прошлое. Его задача — найти молодого Антона и вместе уничтожить Суперкомпьютер, пока он не устроил апокалипсис.



Смогут ли они предотвратить катастрофу, узнаете из комедийного боевика «Проверятор» (2025) на Wink.

