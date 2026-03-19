Проверятор. Сезон 1. Серия 7
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Проверятор
1-й сезон
7-я серия
6.72025, Проверятор. Сезон 1. Серия 7
Комедия18+

Проверятор (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Перепрограмированный киборг отправляется в наше время, чтобы вместе с будущим лидером сопротивления уничтожить злобный Суперкомпьютер. Сериал «Проверятор» — пародийный боевик в духе блокбастеров 80-х.

В мире, подчиненном Суперкомпьютеру, нет места людям. Проверяторы, практически непобедимые киборги, уничтожают последние запасы еды, постепенно одерживая верх над Сопротивлением. Полина, возлюбленная погибшего лидера людей Антона, посылает перепрограммированного Проверятора в прошлое. Его задача — найти молодого Антона и вместе уничтожить Суперкомпьютер, пока он не устроил апокалипсис.

Смогут ли они предотвратить катастрофу, узнаете из комедийного боевика «Проверятор» (2025) на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

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