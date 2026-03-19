WinkСериалыПроверятор1-й сезон1-я серия
6.72025, Проверятор. Сезон 1. Серия 1
Комедия18+
Проверятор (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+18 мин
Проверятор
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+14 мин
Проверятор
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+23 мин
Проверятор
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+17 мин
Проверятор
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+17 мин
Проверятор
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+21 мин
Проверятор
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+12 мин
Проверятор
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+19 мин
Проверятор
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Перепрограмированный киборг отправляется в наше время, чтобы вместе с будущим лидером сопротивления уничтожить злобный Суперкомпьютер. Сериал «Проверятор» — пародийный боевик в духе блокбастеров 80-х.
В мире, подчиненном Суперкомпьютеру, нет места людям. Проверяторы, практически непобедимые киборги, уничтожают последние запасы еды, постепенно одерживая верх над Сопротивлением. Полина, возлюбленная погибшего лидера людей Антона, посылает перепрограммированного Проверятора в прошлое. Его задача — найти молодого Антона и вместе уничтожить Суперкомпьютер, пока он не устроил апокалипсис.
Смогут ли они предотвратить катастрофу, узнаете из комедийного боевика «Проверятор» (2025) на Wink.
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