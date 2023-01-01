Wink
Сериалы
Повелитель солнца
1-й сезон

Повелитель солнца (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

9.32013, Master's Sun 17 серий
Фэнтези, Комедии18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Чу Джун-вон — исключительно жадный топ-менеджер. Он переводит в денежный эквивалент всe, даже личные отношения. Тхэ Гон-щиль — простая секретарша, и еe с легкостью можно довести до слез. По воле случая она начинает видеть духов. И с того момента бессонница становится еe вечной ночной спутницей.

Сериал Повелитель солнца 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb