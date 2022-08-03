9.42013, Master's Sun
Фэнтези, Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Повелитель солнца (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+61 мин
Повелитель солнца
Сезон 1 Серия 1
- 18+61 мин
Повелитель солнца
Сезон 1 Серия 2
- 18+62 мин
Повелитель солнца
Сезон 1 Серия 3
- 18+63 мин
Повелитель солнца
Сезон 1 Серия 4
- 18+64 мин
Повелитель солнца
Сезон 1 Серия 5
- 18+62 мин
Повелитель солнца
Сезон 1 Серия 6
- 18+62 мин
Повелитель солнца
Сезон 1 Серия 7
- 18+64 мин
Повелитель солнца
Сезон 1 Серия 8
- 18+63 мин
Повелитель солнца
Сезон 1 Серия 9
- 18+64 мин
Повелитель солнца
Сезон 1 Серия 10
- 18+63 мин
Повелитель солнца
Сезон 1 Серия 12
- 18+64 мин
Повелитель солнца
Сезон 1 Серия 13
- 18+64 мин
Повелитель солнца
Сезон 1 Серия 14
- 18+64 мин
Повелитель солнца
Сезон 1 Серия 15
- 18+63 мин
Повелитель солнца
Сезон 1 Серия 16
- 18+63 мин
Повелитель солнца
Сезон 1 Серия 17
О сериале
Чу Джун-вон — исключительно жадный топ-менеджер. Он переводит в денежный эквивалент всe, даже личные отношения. Тхэ Гон-щиль — простая секретарша, и еe с легкостью можно довести до слез. По воле случая она начинает видеть духов. И с того момента бессонница становится еe вечной ночной спутницей.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама, Фэнтези
Время60 мин / 01:00
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb