Повелитель солнца. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Повелитель солнца
1-й сезон
12-я серия
9.32013, Master's Sun
Фэнтези, Комедии18+

Повелитель солнца (сериал, 2013) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Чу Джун-вон — исключительно жадный топ-менеджер. Он переводит в денежный эквивалент всe, даже личные отношения. Тхэ Гон-щиль — простая секретарша, и еe с легкостью можно довести до слез. По воле случая она начинает видеть духов. И с того момента бессонница становится еe вечной ночной спутницей.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы, Фэнтези

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb