Повелитель солнца (сериал, 2013) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Чу Джун-вон — исключительно жадный топ-менеджер. Он переводит в денежный эквивалент всe, даже личные отношения. Тхэ Гон-щиль — простая секретарша, и еe с легкостью можно довести до слез. По воле случая она начинает видеть духов. И с того момента бессонница становится еe вечной ночной спутницей.

