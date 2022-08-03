Последний аксель. Сезон 1
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Последний аксель (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

2021, Последний аксель. Сезон 1 8 серий
Драма, Спортивный18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

После внезапной смерти отца-тирана Катя приезжает в Москву, чтобы попасть в команду не менее жесткого тренера и выступить на Чемпионате мира по фигурному катанию. Катя хочет победить и получить грант, с помощью которого она и ее младшая сестра обретут долгожданную свободу.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний аксель»