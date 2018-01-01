Порт (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Детективный триллер от режиссера «Мажора» с Романом Маякиным в роли продажного таможенника, оказавшегося на перепутье. Бизнесмен Платон и его жена Ариадна похищены. Работающий в порту таможенник Лев Гарин понимает, что это происшествие ведет к нему: он состоял в любовной связи с Ариадной, а требования шантажистов касаются его профессиональной деятельности. Если Лев пойдет на условия похитителей, он, вероятно, спасет Ариадну, но тогда всплывет правда о его махинациях. Гарин все больше запутывается, как ему поступить, и все отчетливее понимает, что стал жертвой мести. Какой выбор сделает Лев и кто ему мстит, расскажет сериал «Порт» 2021 года, который можно посмотреть на Wink онлайн.
7.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- НЭРежиссёр
Нурбек
Эген
- Актёр
Роман
Маякин
- Актриса
Вильма
Кутавичюте
- Актриса
Наталья
Швец
- ДМАктриса
Дарья
Мингазетдинова
- СКАктёр
Сергей
Козик
- Актёр
Михаил
Тройник
- Актриса
Виталия
Корниенко
- ЕЗАктёр
Евгений
Зайфрид
- Актриса
Валерия
Репина
- ДСАктёр
Дмитрий
Смирнов
- АГСценарист
Александр
Гаррос
- АССценарист
Анна
Старобинец
- РБСценарист
Родион
Белецкий
- АМСценарист
Александр
Матвеев
- Продюсер
Александр
Цекало
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- АРПродюсер
Александра
Ремизова
- ПШПродюсер
Петр
Шахлевич
- МЖХудожник
Максим
Жуков
- ППХудожница
Полина
Петелина
- АВМонтажёр
Алексей
Волнов
- МСОператор
Мария
Соловьева
- РМКомпозитор
Руслан
Муратов