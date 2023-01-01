WinkСериалыПолиция Хельсинки1-й сезон
Полиция Хельсинки (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
2022, Helsinki Crimes 8 серий
Драма, Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Тимо Харьюнпяя — известный детектив, прославившийся своей искренностью и пониманием как к жертвам, так и к преступникам. Вместе со своей напарницей Онервой Нюканен он берется за расследование серии загадочных убийств, потрясающих Хельсинки.
Сериал Полиция Хельсинки 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.