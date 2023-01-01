Wink
Полиция Хельсинки
Актёры и съёмочная группа сериала «Полиция Хельсинки»

Режиссёры

Матти Киннунен

Matti Kinnunen
Режиссёр
Ханна Бергхольм

Hanna Bergholm
Режиссёр

Актёры

Олли Рахконен

Olli Rahkonen
АктёрTimo Harjunpää
Ольга Коскикаллио

Olga Koskikallio
АктрисаOnerva Nykänen
Альма Пёвсти

Alma Pöysti
АктрисаHietanen
Оути Кондит

Outi Condit
АктрисаOikeuslääkäri
Тату Синисало

Tatu Sinisalo
АктёрJarkko Kaupinoja
Вильями Лахти

Viljami Lahti
АктёрMikael Bergman
Анна Бём

Anna Böhm
АктрисаNeea Sainio
Кристофер Гуммерус

Kristofer Gummerus
АктёрKurre
Юха Кукконен

Juha Kukkonen
АктёрBergman

Сценаристы

Матти Юрьяня Йоэнсуу

Matti Yrjänä Joensuu
Сценарист