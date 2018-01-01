Wink
Матти Юрьяня Йоэнсуу
Матти Юрьяня Йоэнсуу

Матти Юрьяня Йоэнсуу

Matti Yrjänä Joensuu

Карьера
Сценарист
Дата рождения
31 октября 1948 г. (63 года)
Дата смерти
4 декабря 2011 г.

Фильмография

Сценарист