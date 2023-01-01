Полиция Хельсинки (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

Полиция Хельсинки. Сезон 2
Сериалы
Полиция Хельсинки
2-й сезон

2022, Helsinki Crimes 6 серий
Драма, Криминал18+

О сериале

Тимо Харьюнпяя — известный детектив, прославившийся своей искренностью и пониманием как к жертвам, так и к преступникам. Вместе со своей напарницей Онервой Нюканен он берется за расследование серии загадочных убийств, потрясающих Хельсинки.

Страна
Финляндия
Жанр
Криминал, Драма

