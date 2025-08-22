Полиция Хельсинки (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Полиция Хельсинки. Сезон 1. Серия 4
Полиция Хельсинки
1-й сезон
4-я серия
7.72022, Helsinki Crimes
Драма, Криминал18+
О сериале

Тимо Харьюнпяя — известный детектив, прославившийся своей искренностью и пониманием как к жертвам, так и к преступникам. Вместе со своей напарницей Онервой Нюканен он берется за расследование серии загадочных убийств, потрясающих Хельсинки.

Страна
Финляндия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

6.2 IMDb