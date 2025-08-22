7.72022, Helsinki Crimes
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
Полиция Хельсинки (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
- 18+39 мин
Полиция Хельсинки
Сезон 1 Серия 1
- 18+37 мин
Полиция Хельсинки
Сезон 1 Серия 2
- 18+39 мин
Полиция Хельсинки
Сезон 1 Серия 3
- 18+41 мин
Полиция Хельсинки
Сезон 1 Серия 4
- 18+42 мин
Полиция Хельсинки
Сезон 1 Серия 5
- 18+40 мин
Полиция Хельсинки
Сезон 1 Серия 6
- 18+38 мин
Полиция Хельсинки
Сезон 1 Серия 7
- 18+39 мин
Полиция Хельсинки
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Тимо Харьюнпяя — известный детектив, прославившийся своей искренностью и пониманием как к жертвам, так и к преступникам. Вместе со своей напарницей Онервой Нюканен он берется за расследование серии загадочных убийств, потрясающих Хельсинки.
Рейтинг
6.2 IMDb