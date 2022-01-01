Полиция Хельсинки (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Тимо Харьюнпяя — известный детектив, прославившийся своей искренностью и пониманием как к жертвам, так и к преступникам. Вместе со своей напарницей Онервой Нюканен он берется за расследование серии загадочных убийств, потрясающих Хельсинки.



Сериал Полиция Хельсинки 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.