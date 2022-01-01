Полиция Хельсинки (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Полиция Хельсинки. Сезон 1. Серия 6
Сериалы
Полиция Хельсинки
1-й сезон
6-я серия
2022, Helsinki Crimes
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Тимо Харьюнпяя — известный детектив, прославившийся своей искренностью и пониманием как к жертвам, так и к преступникам. Вместе со своей напарницей Онервой Нюканен он берется за расследование серии загадочных убийств, потрясающих Хельсинки.

Страна
Финляндия
Жанр
Криминал, Драма

