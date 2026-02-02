Марьяна Ямпольская, директор успешного юридического агентства, берёт на стажировку дочь своей сестры, Дину. Бойкая и ответственная, она сразу становится центром внимания сотрудников, среди которых Гена Башкаев, основной конкурент Дины, и Виктор Дорошин, совладелец агентства. Последнее особенно раздражает Марьяну, в молодости у них был роман и её чувства к Дорошину до сих пор не остыли. Он же, в свою очередь, держит Марьяну на коротком поводке как юриста, который полезен ему в бизнесе, хотя сам давно счастливо женат.

Соперничество между Диной и Марьяной нарастает пропорционально её успехам, юное дарование наступает на пятки не только профессионально. Неожиданно открывшиеся семейные тайны заставляют Марьяну окунуться в свое прошлое и еще раз пережить драматичные события юности. Пройдя через испытания, Марьяна встретит надёжного свободного мужчину, который позволит ей почувствовать себя настоящей женщиной.

