Пока никто не знает (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+56 мин
Пока никто не знает
Сезон 1 Серия 1
- 18+44 мин
Пока никто не знает
Сезон 1 Серия 2
- 18+48 мин
Пока никто не знает
Сезон 1 Серия 3
- 18+52 мин
Пока никто не знает
Сезон 1 Серия 4
- 18+45 мин
Пока никто не знает
Сезон 1 Серия 5
- 18+45 мин
Пока никто не знает
Сезон 1 Серия 6
- 18+47 мин
Пока никто не знает
Сезон 1 Серия 7
- 18+48 мин
Пока никто не знает
Сезон 1 Серия 8
- 18+53 мин
Пока никто не знает
Сезон 1 Серия 9
- 18+50 мин
Пока никто не знает
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Марьяна Ямпольская, директор успешного юридического агентства, берёт на стажировку дочь своей сестры, Дину. Бойкая и ответственная, она сразу становится центром внимания сотрудников, среди которых Гена Башкаев, основной конкурент Дины, и Виктор Дорошин, совладелец агентства. Последнее особенно раздражает Марьяну, в молодости у них был роман и её чувства к Дорошину до сих пор не остыли. Он же, в свою очередь, держит Марьяну на коротком поводке как юриста, который полезен ему в бизнесе, хотя сам давно счастливо женат.
Соперничество между Диной и Марьяной нарастает пропорционально её успехам, юное дарование наступает на пятки не только профессионально. Неожиданно открывшиеся семейные тайны заставляют Марьяну окунуться в свое прошлое и еще раз пережить драматичные события юности. Пройдя через испытания, Марьяна встретит надёжного свободного мужчину, который позволит ей почувствовать себя настоящей женщиной.