Поезд (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Бесстрашный полицейский детектив Со До-вон пытается вычислить серийного убийцу, но в ходе расследования теряет доверие окружающих и первую любовь. Внезапно мужчина оказывается в альтернативной реальности, где ещe можно спасти то, что ему дорого.

