Поезд (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
8.82020, Teurein 12 серий
Детектив, Фантастика18+
Сезоны и серии
- 18+59 мин
Поезд
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+66 мин
Поезд
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+61 мин
Поезд
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+59 мин
Поезд
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+58 мин
Поезд
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+59 мин
Поезд
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+60 мин
Поезд
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+63 мин
Поезд
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+62 мин
Поезд
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+60 мин
Поезд
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+59 мин
Поезд
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+62 мин
Поезд
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Бесстрашный полицейский детектив Со До-вон пытается вычислить серийного убийцу, но в ходе расследования теряет доверие окружающих и первую любовь. Внезапно мужчина оказывается в альтернативной реальности, где ещe можно спасти то, что ему дорого.
СтранаЮжная Корея
ЖанрФантастика, Криминал, Детектив
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb