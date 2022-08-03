Wink
Сериалы
Поезд
1-й сезон

Поезд (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.82020, Teurein 12 серий
Детектив, Фантастика18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Бесстрашный полицейский детектив Со До-вон пытается вычислить серийного убийцу, но в ходе расследования теряет доверие окружающих и первую любовь. Внезапно мужчина оказывается в альтернативной реальности, где ещe можно спасти то, что ему дорого.

Страна
Южная Корея
Жанр
Фантастика, Криминал, Детектив

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb